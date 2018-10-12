12.10.2018 | 11:36

14 и 15 октября во дворце спорта «Буртасы» пройдут всероссийские открытые соревнования по спортивной гимнастике «Сурская осень».

В борьбу за медали вступят сильнейшие атлеты страны, а также представители ближнего и дальнего зарубежья - всего 39 юношей и 88 девушек.

К участию в соревнованиях допускаются сеньоры 2000 г. р. и старше, сеньорки 2002 г. р. и старше, юниоры 2001 и 2002 г. р., юниорки 2003 и 2004 г. р., а также юниоры 2001-2004 г. р. и юниорки 2003-2006 г. р., выступающие по программе кандидатов в мастера спорта.

Пензенскую область на турнире будут представлять 12 гимнастов и 13 гимнасток.

«14 октября пройдут соревнования в личном многоборье, 15 октября - финалы в отдельных видах», - сообщили в СШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой.