10.10.2018 | 10:34

Во вторник, 9 октября, пензенский «Дизелист» одержал победу над командой из Брянска на домашнем льду в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Хозяева площадки оформили первую шайбу уже на первой минуте встречи, однако уйти на первый перерыв в роли фаворитов подопечные Алексея Медведева не смогли: соперник нивелировал отставание - 1:1.

«Все оставшееся время матча на льду СЗК «Дизель-Арена» видно было только одну команду. «Дизелист» доминировал, забрасывая в ворота гостей шайбы на любой вкус. Шайбы забивали в ворота молодежной команды «Брянск» в равных составах, в большинстве и даже в меньшинстве», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во втором периоде желто-синие переиграли вратаря противника дважды, в третьем - четырежды. Отличились Игорь Мужиков, Антон Шкураев, Александр Агапов, Денис Шалатов, Наиль Кантеев и Александр Дудин. Итоговый счет - 7:1.

«Второй матч «Дизелиста» и «Брянска состоится в Пензе 10 октября. Игра в СЗК «Дизель-Арена» начнется в 19 часов по московскому времени», - добавили в пресс-службе клуба.