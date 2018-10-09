09.10.2018 | 18:24

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» начался переходный турнир российского первенства по водному поло. Он собрал шесть команд из Санкт-Петербурга, Пермского края и Пензенской области. Юноши до 17 лет определяют места в группах в преддверии первого тура состязаний.

«Это все команды опытные, и все команды играют не первый сезон в первенстве России, тренеры тоже приехали опытные, судья. Турнир должен быть интересным, надеемся, что все пройдет на высоком уровне», - сообщила главный секретарь соревнований Наталья Федотова.

Каждый день юноши будут проводить по три игры.

Этими соревнованиями ватерполисты открывают новый спортивный сезон. Переходные состязания завершатся 13 октября, а в конце месяца стартует первый тур первенства страны. Пензенцы поборются за медали в трех возрастных группах.