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Спорт | В Пензе начался переходный турнир первенства России по водному поло

09.10.2018|18:24
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» начался переходный турнир российского первенства по водному поло. Он собрал шесть команд из Санкт-Петербурга, Пермского края и Пензенской области. Юноши до 17 лет определяют места в группах в преддверии первого тура состязаний.

«Это все команды опытные, и все команды играют не первый сезон в первенстве России, тренеры тоже приехали опытные, судья. Турнир должен быть интересным, надеемся, что все пройдет на высоком уровне», - сообщила главный секретарь соревнований Наталья Федотова.

Каждый день юноши будут проводить по три игры.

Этими соревнованиями ватерполисты открывают новый спортивный сезон. Переходные состязания завершатся 13 октября, а в конце месяца стартует первый тур первенства страны. Пензенцы поборются за медали в трех возрастных группах.

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Гость|09.10.2018 19:39|

Опознание

https://vk.com/opoznanie_pnz

Гость|09.10.2018 19:42|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

Имя: Гость
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