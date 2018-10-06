06.10.2018 | 17:36

Во дворце единоборств «Воейков» прошло сразу три турнира по тхэквондо - чемпионат и первенство области, а также состязания по олимпийской версии ВТФ под названием «Юный чемпион». В общей сложности за награды соревнований боролись около 200 спортсменов разного возраста.

«Это младшие юноши (от 10 до 12 лет), кадеты (юноши и девушки 12-14 лет), юниоры (14-17 лет) и взрослые, соответственно, которые принимают участие в чемпионате области», - перечислила главный судья соревнований Янина Петрова.

Одним из главных претендентов на золотую медаль стал Данила Ермолаев. 13-летний воспитанник училища олимпийского резерва недавно выиграл международный турнир по тхэквондо в Сочи.

Мальчик уверен: чтобы добиться успеха на ковре, одних тренировок мало. Важную роль играет и моральный настрой спортсмена.

«Уверенность в себе, не волноваться никогда, не думать, что соперник сильнее тебя, и биться до конца, даже если ты проигрываешь. Использовать все шансы, которые у тебя есть», - заявил Данила Ермолаев.

По итогам соревнований сформирована сборная Пензенской области для участия во всероссийских и международных турнирах.