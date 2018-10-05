05.10.2018 | 14:06

В специализированной детско-юношеской спортивной школе № 7 проходит первенство города по быстрым шашкам. На каждую партию ребятам отводится не более 10 минут. По их истечении атлет, на котором остановился ход, считается проигравшим. За клетчатые доски сели около 40 человек, в основном учащиеся начальной школы.

«Есть и старшеклассники, кто давно участвуют, являются чемпионами и призерами городских областных соревнований. Соревнования будут идти по двум возрастным группам. Мальчики все вместе, а призовые места отдельно у старших и у младших, и так же у девочек в отдельном турнире», - сообщил судья соревнований Сергей Зозуля.

Что же касается претендентов на награды первенства, то к их числу относятся представители сразу нескольких учебных заведений.

«Школы № 75, 62, 73, 47, 35, гимназия № 13. Конечно, если будут командные соревнования, будут и более сильные игроки. Здесь я некоторых сильных игроков не вижу», - добавил судья.

Параллельно с этим турниром проходит городское первенство по быстрым шашкам среди взрослых спортсменов. В ноябре планируется провести областные состязания, в которых примут участие атлеты разного возраста и уровня подготовки.