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Спорт | Пензенский поисковый отряд «Поиск-вездеход» поборется за звание лучшего

05.10.2018|15:05
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Пензенский отряд «Поиск-вездеход» снова поборется за звание лучшего на окружном слете «Никто не забыт», который пройдет уже в пятый раз. В прошлом году пензенская организация активистов заняла I место, еще раньше дважды завоевывала Гран-при и становилась третьей.

В этот раз перед поездкой в Оренбург подготовились очень серьезно. Программа конкурса включает в себя восемь номинаций.

«Будем представлять те свои результаты, которые удалось нам показать в ходе поисковых экспедиций этого сезона. В первую очередь мы будем рассказывать о том, что в ходе экспедиции в республике Беларусь нам удалось поднять 59 бойцов, установили два имени», - сообщила руководитель отряда Лариса Казакова.

Поисковикам предстоит показать себя, в частности, в ориентировании и топографии, военной археологии, оказании первой медицинской помощи, знании техники безопасности.

Бороться за победу станут 20 человек.

«В качестве презентации мы будем показывать танец, будет у нас исполнение авторских стихов, также мы будем исполнять песню. В конце у нас будет импровизированный «Бессмертный полк», - поделилась член отряда Юлия Васинькина.

Слет, где соберутся 280 поисковиков, завершится 9 октября.

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Гость|05.10.2018 19:30|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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