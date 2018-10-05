05.10.2018 | 15:05

Пензенский отряд «Поиск-вездеход» снова поборется за звание лучшего на окружном слете «Никто не забыт», который пройдет уже в пятый раз. В прошлом году пензенская организация активистов заняла I место, еще раньше дважды завоевывала Гран-при и становилась третьей.

В этот раз перед поездкой в Оренбург подготовились очень серьезно. Программа конкурса включает в себя восемь номинаций.

«Будем представлять те свои результаты, которые удалось нам показать в ходе поисковых экспедиций этого сезона. В первую очередь мы будем рассказывать о том, что в ходе экспедиции в республике Беларусь нам удалось поднять 59 бойцов, установили два имени», - сообщила руководитель отряда Лариса Казакова.

Поисковикам предстоит показать себя, в частности, в ориентировании и топографии, военной археологии, оказании первой медицинской помощи, знании техники безопасности.

Бороться за победу станут 20 человек.

«В качестве презентации мы будем показывать танец, будет у нас исполнение авторских стихов, также мы будем исполнять песню. В конце у нас будет импровизированный «Бессмертный полк», - поделилась член отряда Юлия Васинькина.

Слет, где соберутся 280 поисковиков, завершится 9 октября.