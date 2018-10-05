Пензенский отряд «Поиск-вездеход» снова поборется за звание лучшего на окружном слете «Никто не забыт», который пройдет уже в пятый раз. В прошлом году пензенская организация активистов заняла I место, еще раньше дважды завоевывала Гран-при и становилась третьей.
В этот раз перед поездкой в Оренбург подготовились очень серьезно. Программа конкурса включает в себя восемь номинаций.
«Будем представлять те свои результаты, которые удалось нам показать в ходе поисковых экспедиций этого сезона. В первую очередь мы будем рассказывать о том, что в ходе экспедиции в республике Беларусь нам удалось поднять 59 бойцов, установили два имени», - сообщила руководитель отряда Лариса Казакова.
Поисковикам предстоит показать себя, в частности, в ориентировании и топографии, военной археологии, оказании первой медицинской помощи, знании техники безопасности.
Бороться за победу станут 20 человек.
«В качестве презентации мы будем показывать танец, будет у нас исполнение авторских стихов, также мы будем исполнять песню. В конце у нас будет импровизированный «Бессмертный полк», - поделилась член отряда Юлия Васинькина.
Слет, где соберутся 280 поисковиков, завершится 9 октября.
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----
http://tok.pw/domapres