03.10.2018 | 17:54

Впервые в истории команда из Заречного стала чемпионом страны по футболу. Когда мальчишки прошли сито отборочного этапа, в котором участвовало 800 команд со всей России, это уже казалось им чудом, но и в финальных играх в черноморском Витязеве они смогли себя проявить.

«Тяжело втягивались мы в этом турнире, потому что команды очень сильные, незнакомые нам по стилю игры, понапористее, но потихонечку мы приходили в себя, делали свои коррективы в игре. Вторые таймы доказывают, что мы на голову выше всех. Принесли победу городу, зрителям, кто за нас болел. Я думаю, получилось все хорошо, как должно было получиться», - отметил тренер команды «Союз» Александр Михальчук (г. Заречный).

«Я забил пять мячей: в одном матче два, в остальных по одному мячу. Тренер хочет, чтобы мы развивались и стали футболистами», - рассказал чемпион России Савелий Попов.

И это у тренера команды уже получилось. Отныне зареченский «Союз» - чемпион, в планах у которого новые победы.