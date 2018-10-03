Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 окт 2018|13:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  75.74  |  $  65.42

Спорт | Самбистка из Бессоновки выиграла путевку на мировое первенство

03.10.2018|11:45
Печать

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Бессоновского района Нина Мишина завоевала золото на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 года рождения.

Соревнования проходили в подмосковном Раменском с 26 по 30 сентября.

По данным, опубликованным на официальном сайте Всероссийской федерации самбо, 14-летняя спортсменка выступала в категории до 65 килограммов и продемонстрировала лучший результат.

На втором месте оказалась Евгения Чиреш из Москвы, третье разделили две участницы - Александра Провкова из Перми и Наталья Новик из Москвы.

«Эта победа дает возможность для участия в первенстве мира, которое пройдет в декабре 2018 года в Сербии», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Источник — Фото sport.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 