03.10.2018 | 11:45

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Бессоновского района Нина Мишина завоевала золото на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 года рождения.

Соревнования проходили в подмосковном Раменском с 26 по 30 сентября.

По данным, опубликованным на официальном сайте Всероссийской федерации самбо, 14-летняя спортсменка выступала в категории до 65 килограммов и продемонстрировала лучший результат.

На втором месте оказалась Евгения Чиреш из Москвы, третье разделили две участницы - Александра Провкова из Перми и Наталья Новик из Москвы.

«Эта победа дает возможность для участия в первенстве мира, которое пройдет в декабре 2018 года в Сербии», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.