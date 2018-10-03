Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Бессоновского района Нина Мишина завоевала золото на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 года рождения.
Соревнования проходили в подмосковном Раменском с 26 по 30 сентября.
По данным, опубликованным на официальном сайте Всероссийской федерации самбо, 14-летняя спортсменка выступала в категории до 65 килограммов и продемонстрировала лучший результат.
На втором месте оказалась Евгения Чиреш из Москвы, третье разделили две участницы - Александра Провкова из Перми и Наталья Новик из Москвы.
«Эта победа дает возможность для участия в первенстве мира, которое пройдет в декабре 2018 года в Сербии», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.