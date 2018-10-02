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Спорт | Домашняя серия для «Дизеля» завершится матчем с «Химиком»

02.10.2018|19:45
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Хоккейный парадокс - «Дизель», обитающий в низу турнирной таблицы, с крупным счетом обыграл звезду, входящую в группу лидеров чемпионата ВХЛ. Победа абсолютно заслуженна.

Начало разгрома было положено во втором периоде, когда пензенцы отличились трижды - шайбы в активе Владислава Барулина, Егора Артамонова и Данила Макарова.

«Тренерский штаб очень благодарен ребятам за самоотверженность, за настрой, за боевой дух, за то выполнение игрового задания, что мы наметили по периодам. Второй период сработал неплохо, забросили хорошие голы», - сообщил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Армейцы попытались спасти матч и сократили отставание, использовав численное большинство, но дизелисты в этот вечер были настроены только на положительный результат. Четвертая шайба влетела в ворота гостей. Давид Думбадзе поразил их, когда они были пустые, и установил окончательный результат - 4:1 в пользу «Дизеля».

Завершат домашнюю серию желто-синие поединком против воскресенского «Химика» в среду, 3 октября.

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Гость|02.10.2018 20:18|

Всё равно хреново играют.

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