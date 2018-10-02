02.10.2018 | 10:32

Пензенский спортсмен Денис Айрапетян отобрался на два стартовых этапа Кубка мира по шорт-треку. Первый пройдет 2-4 ноября в Калгари (Канада), второй - 9-11 ноября в Солт-Лейк-Сити (США).

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, состав сборной России на эти соревнования был сформирован по итогам Кубка Союза конькобежцев России (СКР), который завершился 30 сентября в Коломне.

Помимо Дениса Айрапетяна, в мировых этапах будут участвовать олимпийский чемпион 2014 года Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Юлия Шишкина, ставшие призерами общих зачетов Кубка СКР.

«Остальные шесть участников североамериканских этапов Кубка мира (три мужчины, три женщины) будут названы, как сформулировано в критериях отбора, «по решению главного тренера основной сборной команды России после проведения консультаций с тренерами основной сборной команды», - уточнили в пресс-службе.

В сентябре Денис Айрапетян, представляющий Пензенскую область, завоевал две медали на этапе Кубка России по шорт-треку, который проходил в Коломне. На 500-метровке он показал третье время, на дистанции 1 500 метров стал вторым.