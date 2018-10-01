01.10.2018 | 18:41

Проиграв две первые партии с минимальной разницей в счете, третью команда «Университет-Визит» откровенно провалила. Волейболистки из Брянска забивали пензячкам один мяч за другим. Когда соперницам до победы оставалось всего несколько результативных атак, наставник гостей выпустил на площадку практически второй состав, который без проблем завершил в свою пользу этот отрезок встречи и матч в целом.

0:3 - «Университет-Визит» потерпела второе домашнее поражение от команды «Брянск», первое противостояние соперников в Пензе завершилось со счетом 1:3. По словам тренера сурской дружины Александра Ганина, нет ничего странного в том, что в новом сезоне чемпионата России Высшей лиги «Б» его подопечные выступают нестабильно: руководство клуба заметно обновило состав.

«Упор сделали на молодых пензенских девочек, они помогают. Наши девочки, которые уже в прошлом и позапрошлом году играли, не того уровня, чтобы играть с хорошей командой, я считаю, «Брянск». Пока команда становление проходит. Это сложный процесс, будем надеяться, в середине сезона будет лучше», - отметил Александр Ганин.

В октябре «Университет-Визит» проведет серию выездных матчей. Пензенские девушки сразятся с волейболистками из Тулы, Санкт-Петербурга и Череповца. А ближайшая домашняя встреча команды состоится в ноябре.