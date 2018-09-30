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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» уступили в игре с карагандинской «Сарыаркой»

30.09.2018|11:14
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Провал в середине второго периода не позволил хоккеистам «Дизеля» добиться положительного результата в матче с карагандинской «Сарыаркой».

Казахстанцы владели инициативой со стартовых минут, но преимущество реализовали не сразу. На экваторе поединка желто-черные провели ударный отрезок, забросив три шайбы подряд в ворота дизелистов.

Заключительный период стал формальностью. Но пензенцы не сдались на милость победителю. Пропустив четвертый гол, хозяева сумели отквитать одну шайбу после броска Данила Макарова. А когда карагандинцы вновь использовали численное большинство, пензенские хоккеисты поставили точку в матче. Результативные действия в активе Никиты Демина.

Однако спасти игру из-за нехватки времени сурская дружина уже не смогла. Поражение со счетом 2:5 по-прежнему оставляет «Дизель» в подвале турнирной таблицы чемпионата ВХЛ.

Домашняя серия продолжится на следующей неделе встречами с чеховской «Звездой» и воскресенским «Химиком».

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Гость|30.09.2018 14:04|

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