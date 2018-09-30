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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» уступили карагандинской «Сарыарке»

30.09.2018|11:14
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Провал в середине второго периода не позволил хоккеистам «Дизеля» добиться положительного результата в матче с карагандинской «Сарыаркой».

Казахстанцы владели инициативой со стартовых минут, но преимущество реализовали не сразу. На экваторе поединка желто-черные провели ударный отрезок, забросив три шайбы подряд в ворота дизелистов.

Заключительный период стал формальностью. Но пензенцы не сдались на милость победителю. Пропустив четвертый гол, хозяева сумели отквитать одну шайбу после броска Данила Макарова. А когда карагандинцы вновь использовали численное большинство, пензенские хоккеисты поставили точку в матче. Результативные действия в активе Никиты Демина.

Однако спасти игру из-за нехватки времени сурская дружина уже не смогла. Поражение со счетом 2:5 по-прежнему оставляет «Дизель» в подвале турнирной таблицы чемпионата ВХЛ.

Домашняя серия продолжится на следующей неделе встречами с чеховской «Звездой» и воскресенским «Химиком».

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Гость|30.09.2018 14:04|

ПЕЧАЛЬНО...

Гость|30.09.2018 14:33|

Шансов все меньше и меньше но лучше так со своим пензенским тренером и хоккеистами чем с иногтродними

Гость|30.09.2018 18:08|

Скоро и "Газмясочке" уступят

Гость|30.09.2018 18:26|

Гость писал(a):

Шансов все меньше и меньше но лучше так со своим пензенским тренером и хоккеистами чем с иногтродними
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

В ЭТОМ КРУЖКЕ ПЕНЗЕНСКИХ НЕ ТАК УЖ И МНОГО.В ОСНОВНОМ ЛЕГИОНЕРЫ.НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.ХОТЯ НЕТ,ЕСТЬ ПРОГРЕСС,ОНИ ПЛОТНО ОСЕЛИ НА ДНО ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ.РАНЬШЕ ЕЩЁ БАРАХТАЛИСЬ НА ГРАНИЦЕ ДВАДЦАТОГО МЕСТА.ЖДЁМ ОЧЕРЕДНОГО ПЯТОЧКА ОТ ЗВЕЗДЫ.

Гость|30.09.2018 18:45|

Лузеры опять продули. Но их законное последнее место в таблице уже никто не сможет отнять!

Голопузый, как вы? Не спились ещё?

Гость|30.09.2018 19:34|

Разогнать дармоедов !

Гость|30.09.2018 19:36|

Гость писал(a):

Разогнать дармоедов !
мало разогнать.пусть вернут все деньги, потраченные на этот кружок фигурного катания.

Гость|30.09.2018 20:58|

ВАУЛИН ХОРОШИЙ ТРЕНЕР ЧЕРЕЗ ГОД РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ А ВОТ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО НАДО СРОЧНО МЕНЯТЬ ЧТОБЫ НЕ МЕШАЛО

Гость|30.09.2018 22:12|

Гость писал(a):

ЧЕРЕЗ ГОД РЕЗУЛЬТАТ
РАЗОГНАТЬ!!!

НИКАКИХ "ЕЩЕ ГОД"

Или ищите денег не избюджета

Гость|30.09.2018 22:20|

А КАК ГОРОД БЕЗ КОМАНДЫ

Гость|30.09.2018 22:22|

Уступить можно место в автобусе, а здесь...

Гость|30.09.2018 22:24|

Эта команда выигрывала когда нибудь ?

Гость|30.09.2018 22:34|

Хватит мучать болельщиков,упраздните команду

Гость|30.09.2018 22:35|

Гость писал(a):

А КАК ГОРОД БЕЗ КОМАНДЫ
КАК ГОЛОПУЗЫ без пьянки

Гость|30.09.2018 22:59|

Вин Дизель говорит,хватит позорить его седины, разогнать дармоедов. Пусть идут в метельщики, грузчики, подсобники.

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Имя: Гость
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