30.09.2018 | 11:14

Провал в середине второго периода не позволил хоккеистам «Дизеля» добиться положительного результата в матче с карагандинской «Сарыаркой».

Казахстанцы владели инициативой со стартовых минут, но преимущество реализовали не сразу. На экваторе поединка желто-черные провели ударный отрезок, забросив три шайбы подряд в ворота дизелистов.

Заключительный период стал формальностью. Но пензенцы не сдались на милость победителю. Пропустив четвертый гол, хозяева сумели отквитать одну шайбу после броска Данила Макарова. А когда карагандинцы вновь использовали численное большинство, пензенские хоккеисты поставили точку в матче. Результативные действия в активе Никиты Демина.

Однако спасти игру из-за нехватки времени сурская дружина уже не смогла. Поражение со счетом 2:5 по-прежнему оставляет «Дизель» в подвале турнирной таблицы чемпионата ВХЛ.

Домашняя серия продолжится на следующей неделе встречами с чеховской «Звездой» и воскресенским «Химиком».