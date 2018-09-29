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Спорт | В Пензе прошел финал городского конкурса «Лучший велосипедист»

29.09.2018|13:02
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По три команды от каждого района Пензы получили право участвовать в финале городского конкурса «Лучший велосипедист». Ребята прошли предварительный отбор и стали лучшими на начальном этапе состязаний, организованных государственной инспекцией безопасности дорожного движения и детско-юношеским центром «Спутник».

«Это направлено на то, чтобы они знали, где можно кататься, где нельзя, с какого возраста это можно делать. То есть идет углубленное изучение правил дорожного движения именно для категории участников дорожного движения - велосипедистов», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Финалистам предстояло пройти ряд испытаний, среди которых - викторина по правилам дорожного движения, экзамен на техническое обустройство велосипеда и умение управлять им.

«Поначалу боялся, а когда начал движение, стало легко. Благодаря этим соревнованиям ребята должны лучше соблюдать правила дорожного движения», - рассказал участник конкурса Матвей Василик.

Лучших школьников-велосипедистов ждали дипломы и подарки от сотрудников ГИБДД.

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