29.09.2018 | 13:02

По три команды от каждого района Пензы получили право участвовать в финале городского конкурса «Лучший велосипедист». Ребята прошли предварительный отбор и стали лучшими на начальном этапе состязаний, организованных государственной инспекцией безопасности дорожного движения и детско-юношеским центром «Спутник».

«Это направлено на то, чтобы они знали, где можно кататься, где нельзя, с какого возраста это можно делать. То есть идет углубленное изучение правил дорожного движения именно для категории участников дорожного движения - велосипедистов», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Финалистам предстояло пройти ряд испытаний, среди которых - викторина по правилам дорожного движения, экзамен на техническое обустройство велосипеда и умение управлять им.

«Поначалу боялся, а когда начал движение, стало легко. Благодаря этим соревнованиям ребята должны лучше соблюдать правила дорожного движения», - рассказал участник конкурса Матвей Василик.

Лучших школьников-велосипедистов ждали дипломы и подарки от сотрудников ГИБДД.