29.09.2018 | 15:12

Около 120 гимнасток из различных городов страны вышли на пензенский ковер. С мемориала заслуженного тренера России Янины Затуливетер стартовал сезон групповых выступлений. Участницы будут демонстрировать те программы, которые были подготовлены за лето.

В первый день турнира девушки соревновались в многоборье.

«Турнир - первый в этом году по групповым упражнениям. Сложность в том, что поменялись виды, поменялись программы у гимнасток», - сообщила главный судья соревнований Ирина Филатова.

Помимо нового набора предметов, «художницы» столкнулись с измененной системой начисления баллов. Но в целом требования к гимнасткам те же, и они вместе с наставниками постарались максимально тщательно их выполнить.

«Программы мы обкатываем, как тренеры смотрим, где чего недостает, над чем работать, может быть, что-то изменить в композиции. Турнир нужен именно для этого», - добавила Ирина Филатова.

Среди кандидаток в мастера спорта лучшими были спортсменки из Татарстана, среди мастеров - ульяновские «грации». Сборная Пензенской области в обоих случаях стала серебряным призером.