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Спорт | Пензенский «Дизелист» потерпел первое поражение в чемпионате НМХЛ

28.09.2018|09:07
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В четверг, 27 сентября, пензенский «Дизелист» в упорной борьбе проиграл удмуртскому «Прогрессу» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, потерпев первое поражение в сезоне.

Гости открыли счет ближе к концу первого периода (отличился Александр Агапов), однако менее чем через две минуты хозяева ликвидировали отрыв - 1:1.

Во второй 20-минутке игроки «Прогресса» забросили в ворота пензенского голкипера Кирилла Орехова еще две шайбы - 1:3. В третьем временном отрезке желто-синие усилиями Сергея Сулева сократили отставание, но выравнять счет не смогли - 2:3.

Накануне пензенцы разгромили «Прогресс» - 4:0. До поражения сурская дружина одержала пять побед подряд и возглавляла турнирную таблицу конференции «Запад».

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|28.09.2018 10:47|

перехвалили

Гость|28.09.2018 11:09|

берут пример со своих кумиров - лузеров из дизеля

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