28.09.2018 | 09:07

В четверг, 27 сентября, пензенский «Дизелист» в упорной борьбе проиграл удмуртскому «Прогрессу» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, потерпев первое поражение в сезоне.

Гости открыли счет ближе к концу первого периода (отличился Александр Агапов), однако менее чем через две минуты хозяева ликвидировали отрыв - 1:1.

Во второй 20-минутке игроки «Прогресса» забросили в ворота пензенского голкипера Кирилла Орехова еще две шайбы - 1:3. В третьем временном отрезке желто-синие усилиями Сергея Сулева сократили отставание, но выравнять счет не смогли - 2:3.

Накануне пензенцы разгромили «Прогресс» - 4:0. До поражения сурская дружина одержала пять побед подряд и возглавляла турнирную таблицу конференции «Запад».