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Спорт | В Пензе завершились чемпионат и первенство области по плаванию

27.09.2018|17:42
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Во дворце спорта «Сура» завершились чемпионат и первенство Пензенской области по плаванию. В заключительный день соревнований атлеты разыграли последние комплекты наград на короткой воде.

Борьбу за победу вели мужчины и женщины, юниорки и юниоры, а также юноши и девушки. В трехдневной программе соревнований было представлено 18 дисциплин.

По итогам чемпионата и первенства определили состав сборной Пензенской области, которая выступит на окружных состязаниях. Ближайшие из них пройдут в середине октября в Саранске.

Место в команде еще до региональных стартов получила участница Олимпийских игр и призер недавнего чемпионата Европы по плаванию Виктория Андреева. Две недели назад спортсменка вышла замуж и после небольшого свадебного путешествия приступила к тренировкам, во время которых успела оценить свой ближайший резерв.

«Если честно, результаты меня огорчают. Для дальнейших пробиваний ребятам придется намного больше и сильнее работать», - отметила она.

На чемпионат и первенство Приволжского федерального округа в Мордовию отправятся пловцы, имеющие спортивный разряд не ниже первого.

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