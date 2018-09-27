27.09.2018 | 12:20

Пензенский «Дизелист» одержал очередную победу - на этот раз на первом выезде в сезоне. В среду, 26 сентября, желто-синие одолели «Прогресс» в Глазове (Удмуртия).

Подопечные Алексея Медведева с первых минут матча завладели инициативой. В итоге они поразили ворота хозяев четырежды.

В стартовом отрезке отличился Игорь Мужиков, во втором периоде - Наиль Кантеев, в третьем - капитан желто-синих Никита Китанин и Никита Вахромеев.

«Счастье дизелистов было не только в атаке. Пензенская оборона практически не ошибалась, а мелкие огрехи подопечные Медведева быстро подчищали. Великолепен в этот вечер был вратарь «Дизелиста» Кирилл Орехов. На льду «Глазов Арены» он появился после полученной в домашних матчах травмы и смог оформить первый сухарь сезона», - сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».

Вторая встреча «Дизелиста» и «Прогресса» пройдет 27 сентября.