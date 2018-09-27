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Спорт | Пензенский «Дизелист» одержал крупную победу на выезде

27.09.2018|12:20
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Пензенский «Дизелист» одержал очередную победу - на этот раз на первом выезде в сезоне. В среду, 26 сентября, желто-синие одолели «Прогресс» в Глазове (Удмуртия).

Подопечные Алексея Медведева с первых минут матча завладели инициативой. В итоге они поразили ворота хозяев четырежды.

В стартовом отрезке отличился Игорь Мужиков, во втором периоде - Наиль Кантеев, в третьем - капитан желто-синих Никита Китанин и Никита Вахромеев.

«Счастье дизелистов было не только в атаке. Пензенская оборона практически не ошибалась, а мелкие огрехи подопечные Медведева быстро подчищали. Великолепен в этот вечер был вратарь «Дизелиста» Кирилл Орехов. На льду «Глазов Арены» он появился после полученной в домашних матчах травмы и смог оформить первый сухарь сезона», - сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».

Вторая встреча «Дизелиста» и «Прогресса» пройдет 27 сентября.

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Гость|27.09.2018 12:45|

А лузеры из "команды" дизель на своем законном месте!

Последнее место в турнирной таблице - вот их законное место!

Гость|27.09.2018 13:37|

С законным первым местом!

Гость|27.09.2018 13:40|

ТРЕНЕРОВ НУЖНО БЫЛО СТАВИТЬ С ОПЫТОМ,ВАУЛИН ПРОСТО ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ ТРЕНЕР,ДА И ШАНДУРОВ ИЗ ТОЙ ЖЕ ПЬЕСЫ.

Гость|27.09.2018 14:13|

Сафонов и Медведев пока идут без осечек, молодцы.

Имя: Гость
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