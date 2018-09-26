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Спорт | В ДЮСШ № 1 проходит первенство Пензенской области по баскетболу

26.09.2018|15:28
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На площадке детско-юношеской спортивной школы № 1 проходит первенство Пензенской области по баскетболу, в котором приняли участие девять команд - пять юношеских и четыре женских - из Пензы, Заречного, Сердобска и Кузнецка.

Спортсменов 2004-2005 года рождения манит путевка на окружные соревнования, поэтому ребята постарались забросить в корзину своих соперников как можно больше мячей.

Больше остальных на площадке выделялся Данила Антонов, причем не только отменной техникой, но и внешним видом. Специальная маска защищала кузнецкого баскетболиста от травм.

«Если в нас попадут, чтобы не сломать, потому что я ломал нос. В ней потно играть, она потеет быстро и не все не видно боковым зрением», - объяснил баскетболист Данила Антонов.

Летом юные баскетболисты побывали на тренировочных сборах и теперь продемонстрировали свое мастерство в рамках регионального турнира, главная цель которого - популяризация этого вида спорта.

«Дети играют, достигают больших серьезных результатов, смотрят, что они достигли. Как правило, на них уже равняются другие, кто хочет записаться в секции. Естественно, массовость, мы привлекаем детей к здоровому образу жизни», - сообщила главный судья соревнований Ольга Комиссарова.

Победителей и призеров первенства области определят в четверг, 28 сентября. Они будут защищать честь региона на окружных состязаний.

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