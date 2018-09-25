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Спорт | Пензенские бойцы ММА завоевали на первенстве России серебро и бронзу

25.09.2018|14:44
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Представители региональной федерации смешанного боевого единоборства с медалями вернулись с первенства России. На соревнованиях в городе Великие Луки Псковской области пензенские бойцы Игорь Глазов и Петр Ковалев завоевали соответственно серебряную и бронзовую награды.

«Федерация существует всего полтора года, за это время выйти на такой уровень - это приличный результат. Приятно еще и в том плане, что мы сами себе доказали: можем выигрывать у лучших в России, можем показывать хороший результат», - отметил президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

Сами ребята говорят: старались «выложиться» максимально, боролись не только с сильными соперниками, но и с собственным волнением.

Игорь Глазов в весовой категории «до 77 килограммов» провел четыре поединка, два из них выиграл досрочно.

«Одного я смог удушить в первом раунде; со вторым пришлось тяжеловато, он был борец, я выиграл по решению судей; третьего я вывел на удушающий. В финале мне чуть не хватило опыта», - рассказал серебряный призер первенства России по ММА.

Оба спортсмена вошли в сборную России по смешанному боевому единоборству и, возможно, представят страну на первенстве Европы. А следующие поединки они проведут совсем скоро в Пензе.

«Впереди - Кубок области, потом опять отборочные на чемпионат. Я перехожу в другую возрастную категорию среди юношей (18-20 лет), и там будем пытаться бороться за золото», - запланировал бронзовый призер первенства России по ММА Петр Ковалев.

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Гость|25.09.2018 22:40|

Молодцы Парни!!!

Гость|25.09.2018 22:49|

Это не спорт . В спорте набираются здоровья , а в ММА ( в драке ) его губят .

Имя: Гость
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