26.07.2018 | 15:06

Пензенец Егор Павлов завоевал вторую медаль на IV летней Спартакиаде молодежи России. Соревнования среди пловцов проходят в Пензе на базе дворца водного спорта «Сура».

«Егор Павлов прекрасно выступил на дистанции 200 метров баттерфляем и финишировал с лучшим временем, став обладателем второй золотой награды спартакиады», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В первый день состязаний спортсмен был первым на стометровке на спине.

Еще один представитель Пензенской области, Сергей Исаев, занял четвертое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием.