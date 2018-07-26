26.07.2018 | 17:23

Сборная Пензенской области по водному поло в третий раз потерпела поражение с разгромным счетом.

«Естественно, обидно. Другие города готовятся лучше, водное поло у них существует дольше, чем у нас», - поделилась капитан сурской сборной Юлия Наплекова.

Первую встречу в рамках спартакиады молодежи пензенские спортсменки провели с дружиной из Челябинской области. Итог игры - 0:34.

Гостьям из Московской области ватерполистки Сурского края сумели забить два гола, но финальный счет снова не порадовал - 2:21.

Сборной Нижнего Новгорода пензячки уступили 1:26.

«Слабая у нас защита. Будем подтягивать и стремиться выиграть», - отметил тренер сурской команды Михаил Горнов. А такая возможность команде ватерполисток из Пензенской области представится: впереди еще как минимум две игры.