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Спорт | В Пензе во дворце водного спорта «Сура» стартовала спартакиада по плаванию

25.07.2018|16:38
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Более 300 пловцов из 32 регионов страны вступили в борьбу за награды IV летней Спартакиады молодежи России. Соревнования проходят во дворце водного спорта «Сура».

«Это заключительный старт в этом сезоне, поэтому спортсмены, как и тренеры, надеются показать свои лучшие секунды. Из всех участников соревнований два мастера спорта международного класса, порядка 130 человек мастеров спорта и 178 кандидатов в мастера спорта», - рассказала главный судья соревнований Людмила Карпова.

Пензенскую область на турнире представляет команда, состоящая из 20 человек. Пожалуй, главными конкурентами для сурских ребят являются атлеты из Москвы и Московской области. Столичные пловцы основательно подготовились к этому старту.

«Мы провели недельный сбор перед отъездом на спартакиаду, за неделю приехали сюда. Вроде все хорошо. Все настроены хорошо проплыть, все готовы», - поделился участник состязаний из Москвы Алексей Сергеев.

Ирина Моторкина много лет работает с перспективными пловцами. Например, с 2014 по 2016 год готовила сурского атлета Сергея Фесикова к Олимпийским играм. Что же касается спартакиады, то старший тренер федерального центра спортивного резерва дала высокую оценку организации всероссийского турнира.

«Пенза подошла очень серьезно к подготовке этих соревнований, и спортивное сооружение соответствует всем требованиям правил проведения соревнований по плаванию», - отметила она.

В рамках спартакиады атлетам предстоит разыграть медали в 13 индивидуальных видах программы, а также в эстафетах. Состязания завершатся 27 июля.

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