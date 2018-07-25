25.07.2018 | 11:12

Пензенец Егор Павлов стал обладателем золотой медали на IV летней Спартакиаде молодежи России. Соревнования среди пловцов проходят в Пензе на базе дворца водного спорта «Сура».

За победу в состязаниях борются 350 атлетов из 31 региона страны, это юниоры 2000-2001 года рождения и юниорки 2001-2003 года рождения. Пензенская сборная представлена двадцатью спортсменами из областного центра, Заречного и Нижнего Ломова.

В первый день соревнований, 24 июля, Егор Павлов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине, показав результат 55,80 секунды. Вторым к финишу приплыл Николай Зуев из Коми, третьим – петербуржец Артем Семакин.

Еще одна представительница Пензенской области Валерия Пугачева стала восьмой в финальном заплыве на 200 метров баттерфляем.

«Соревнования продлятся до 27 июля», - уточнили в пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта.