Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 июл 2018|12:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+29oC
Завтра | Ясно |
  73.53  |  $  62.92

Спорт | Пензенские ватерполистки потерпели разгромное поражение на спартакиаде

25.07.2018|10:16
Печать

Сборная Пензенской области по водному поло среди девушек проиграла команде из Челябинской области в первом матче группового турнира IV летней Спартакиады молодежи России. Соревнования проходят в бассейне на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в Засечном с 24 по 30 июля.

Представительницы региона потерпели поражение с разгромным счетом 0:34. В первый день состязаний также встречались сборные Ростовской и Московской областей, победу праздновали спортсменки из столичного региона - 18:3. Матч команд из Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа завершился со счетом 9:11, ватерполистки Ленинградской области и Москвы сыграли вничью – 13:13.

25 июля в 11:15 пензячки встретятся со сборной Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

0
0
0
0
Гость|25.07.2018 10:49|

penzainform.ru писал(a):

Представительницы региона потерпели поражение с разгромным счетом 0:34
региона?-Села.

Хорошо что в минус не ушли.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!