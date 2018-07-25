25.07.2018 | 10:16

Сборная Пензенской области по водному поло среди девушек проиграла команде из Челябинской области в первом матче группового турнира IV летней Спартакиады молодежи России. Соревнования проходят в бассейне на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в Засечном с 24 по 30 июля.

Представительницы региона потерпели поражение с разгромным счетом 0:34. В первый день состязаний также встречались сборные Ростовской и Московской областей, победу праздновали спортсменки из столичного региона - 18:3. Матч команд из Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа завершился со счетом 9:11, ватерполистки Ленинградской области и Москвы сыграли вничью – 13:13.

25 июля в 11:15 пензячки встретятся со сборной Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.