24.07.2018 | 15:27

Участники финального этапа IV летней спартакиады молодежи в первый день состязаний по самбо показали высокий уровень подготовки и красивую борьбу. На медали претендуют 150 юношей и девушек.

От Пензенской области право выйти на ковер получил только один спортсмен. Даниил Светайло стал лучшим по итогам регионального и окружного отбора. Он выступает в весовой категории свыше ста килограммов.

«В первую очередь сейчас нужно контролировать волнение, эмоции, потому что можно перегореть - и все пойдет под откос. Многие мне неизвестны. Некоторых я помню по России, но в основном все, так сказать, чужие», - поделился самбист.

По оценке судей, конкуренция в схватках за награды спартакиады высока. В числе участников победители и призеры европейских и даже мировых первенств, есть мастера спорта.

«Борьба зрелая, достаточно уверенная. Сразу видно, кто уже имеет большой опыт», - отметил главный судья соревнований Артур Адамян.

Лучших самбистов страны определят в девяти весовых категориях, как в мужской, так и в женской группах. Завершатся соревнования 25 июля.