24.07.2018 | 12:10

Сборная Пензенской области по водному поло среди девушек стартует на IV летней Спартакиаде молодежи России. Соревнования пройдут в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в Засечном.

Первую игру пензячки, попавшие в группу А, проведут 24 июля в 13:45 против спортсменок из Челябинской области. 25-го числа в 11:15 начнется матч со сборной Московской области.

26 июля представительницы региона проведут поединок против ватерполисток из Нижегородской области, 27-го числа – из Ростовской.

За выход из группы В будут сражаться сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Финалы состоятся 29 и 30 июля 2018 года», - сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Пензенские юноши проиграли все матчи на групповом этапе и будут бороться с командами из Краснодара и Воронежа за место в десятке сильнейших.