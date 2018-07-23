23.07.2018 | 14:59

Пензенская спортсменка Кристина Хорошева завоевала две награды на чемпионате России по легкой атлетике, который проходил с 19 по 22 июля в Казани.

Девушка стала первой на дистанции 200 метров (23,17 с) и второй на дистанции 100 метров (11,42 с).

«Женская сборная команда Пензенской области показала третий результат в эстафете 4 х 100 метров (45,62 с)», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

23 июня Кристина одержала победу в беге на дистанции 200 метров на третьем этапе летнего тура ВФЛА по легкой атлетике - мемориале Вячеслава Евстратова в подмосковном Жуковском.