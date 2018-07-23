23.07.2018 | 16:53

Сотни атлетов этим летом улучшат свою спортивную форму на базе училища олимпийского резерва в Ахунах. Уже начали подготовку к новым стартам гимнастки.

Совсем недавно пензенские «художницы» в командном зачете завоевали бронзовые медали на всероссийской спартакиаде молодежи и после короткого отдыха вновь приступили к тренировкам.

«Очень хорошие для этого условия: большой манеж, где лежат гимнастические ковры, есть открытый бассейн. Девочки по часу обязательно в нем плавают», - отметила главный тренер сборной области по художественной гимнастике Татьяна Васильева.

Вместе с пензенскими спортсменками в сборах участвуют гимнастки даже из Южной Кореи. Сим Ти, или, как ее зовут русские подруги, Тина, приезжает в Россию исключительно для улучшенной подготовки. После пробных занятий в Москве ее родители и наставники сделали выбор в пользу Пензы.

«Здесь можно много тренироваться, можно учить русский язык. Еще здесь хороший тренер», - поделилась спортсменка.

Пензенскому училищу олимпийского резерва отдали предпочтение и столичные триатлонисты. У них впереди первенство России среди юниоров и юношей.

«Не так много открытых бассейнов осталось, и возможность плавать на свежем воздухе в теплой чистой воде - это большая удача. Плюс идеальная экология: сосновый лес, привели дорогу в порядок - сейчас ровный асфальт. Для нас это очень важно», - подчеркнул тренер сборной Москвы по триатлону Дмитрий Бутков.

На футбольном поле занятия по физподготовке проводят пензенские хоккеисты. А буквально на днях в училище заедут самбисты.

«На территории училища расположены пункты питания, места размещения, восстановительный центр, которые позволяют проводить очень качественную спортивно-оздоровительную работу, особенно в летнее время», - отметил директор Училища олимпийского резерва Пензенской области Владимир Андреев.

В августе и сентябре сборы на базе в Ахунах также проведут представители федераций фехтования, лыжного спорта, плавания, футболисты и представители других видов спорта.