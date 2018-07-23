23.07.2018 | 10:45

В субботу, 21 июля, в Москве утвердили календарь чемпионата Высшей хоккейной лиги, в котором будет участвовать пензенский «Дизель». С этого года соревнования переименованы в «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

В сезоне-2018/2019 наряду с желто-синими примут участие еще 28 клубов. Победитель регулярного чемпионата получит Кубок Шелкового пути, победитель плей-офф - Кубок имени Владимира Петрова.

Первая игра «Дизеля» состоится 6 сентября. В рамках домашней серии пензенцы выйдут на лед против ХК «Горняк» из города Учалы. 8 сентября подопечные Алексея Ваулина сыграют с «Южным Уралом» из Орска, 10-го - с «Зауральем» из Кургана, 12-го - с «Челметом» из Челябинска.

19 сентября стартует выездная серия. В Китае пензенцам предстоит сразиться с «Ценг Тоу» из города Цзилинь (19-го числа) и «КРС-ОЭРДЖИ» из Пекина (21-го).

27 сентября на домашнем льду «Дизель» встретится с казахским «Торпедо» из Усть-Каменогорска, 29-го - с «Сарыаркой» из Караганды, 1 октября - с московской «Звездой», 3-го с «Химиком» из Воскресенска.

9 октября на выезде состоится матч между «Дизелем» и ижевской «Ижсталью», 11-го - с «Молотом-Прикамьем» из Перми, 13-го - с «Торосом» из Нефтекамска, 15-го - с «Нефтяником» из Альметьевска.

21 октября дома пензенцы примут казанский «Барс», 23-го на выезде скрестят клюшки с ЦСК ВВС из Самары, 25-го - с тольяттинской «Ладой».

31 октября дизелисты на своей площадке сыграют с казанским «Ермаком», 2 ноября - с красноярским «Соколом», 4-го с новокузнецким «Металлургом».

8 ноября в гостях пензенские хоккеисты встретятся с питерским «Динамо», 10-го - с питерской же «СКА-Невой», 12-го - с «Югрой» из Ханты-Мансийска, 14-го - с тюменским «Рубином».

19 ноября сурская команда дома сыграет с ХК «Саров», 21-го - с ХК «Тамбов», 23-го - с воронежским «Бураном», 25-го - с ХК «Рязань».

29 ноября на выезде «Дизель» выступит против «Горняка», 1 декабря - против «Южного Урала», 3-го - против «Челмета», 5-го - против «Зауралья».

10 декабря на домашней площадке пензенцы примут «КРС-ОЭРДЖИ», 12-го - «Ценг Тоу». 17-го в гостях сыграют с «Торпедо», 19-го - с «Сарыаркой», 21-го - со «Звездой», 23-го - с «Химиком», 28-го - с «Барсом».

9 января в СЗК «Дизель-Арена» состоится матч с «Нефтяником», 11-го - с «Торосом», 13-го - с «Молотом-Прикамьем», 15-го - с «Ижсталью», 18-го - с ЦСК ВВС, 20-го - с «Ладой».

29 января «Дизель» в гостях выйдет на лед против «Металлурга», 31-го - против «Сокола», 2 февраля - против «Ермака». 8 февраля дома сыграет с «Югрой», 10-го - с «Рубином», 12-го - со «СКА-Невой», 14-го - с «Динамо».

18 февраля на выезде пензенцы сойдутся с «Бураном», 20-го - с «Рязанью», 22-го - с «Саровом», 24-го - с «Тамбовом».