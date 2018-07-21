21.07.2018 | 15:26

Очередной тур первенства межрегионального футбольного союза «Приволжье» для игроков пензенского «Зенита» 2002 года рождения выдался удачным. На родном поле обновленного стадиона подопечные Николая Степанова разгромили своих сверстников из Энгельса.

Небольшое сопротивление гости продемонстрировали лишь в первом тайме, сумев дважды огорчить голкипера сине-бело-зеленых, в то время как сурские футболисты пять раз отправили мяч в сетку ворот соперников.

Представители «Зенита» могли бы забить гораздо больше мячей, но порой блестяще играл вратарь из Энгельса.

После перерыва встреча также проходила с явным преимуществом хозяев поля, которые отличились еще четыре раза. Итоговый счет - 9:2.

Следующий матч пензенские футболисты проведут 25 июля. На стадионе «Зенит» они будут принимать одного из лидеров первенства - команду из Мордовии.