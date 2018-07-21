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Спорт | Слет радиолюбителей в Каменском районе собрал 82 участника

21.07.2018|16:53
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Ежегодный слет радиолюбителей, организованный уже в пятый раз, собрал рекордное количество участников. На этот раз его посетили 82 человека из Москвы, Липецка и других регионов. Один из гостей прибыл в Каменский район, к месту событий, из Тамбовской области, преодолев несколько сотен километров на велосипеде.

Торжественное открытие слета начали с награждения победителей и призеров областных соревнований, которые прошли в июне. Общая программа мероприятия была обширной, она включала в себя осмотр выставки радиоаппаратуры, работу любительской радиостанции, открытый чемпионат Тамбовской области и многое другое.

«Получилось так, что радиолюбительские соревнования пересекаются с датой проведения слета и в общем-то можно поучаствовать в данных соревнованиях с «полевых» позиций, с территории лагеря. Смысл соревнований в том, чтобы за определенный промежуток времени провести большее количество радиосвязей», - пояснил председатель пензенского областного радиоклуба Игорь Борунов.

Информация о слете в Пензенской области с каждым годом разлетается все дальше по России. Кто-то приезжает уже несколько лет подряд, кто-то прибыл впервые, но каждый отмечает, что это важно для всех радиолюбителей страны.

«Прошлый слет меня настолько тронул своим гостеприимством, своими знакомствами. Тех людей, которых я знал просто по эфиру, сейчас я знаю непосредственно, воочию», - поделился участник мероприятия из Москвы Борис Комков.

Слет радиолюбителей продлится три дня.

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