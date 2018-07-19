19.07.2018 | 14:19

В субботу, 21 июля, в Пензе состоится торжественное открытие IV летней Спартакиады молодежи России. Мероприятие начнется в 16:00 во дворце спорта «Буртасы».

На открытие приедет российская поп-группа 5Sta Family, которая готовит выступление с элементами светового шоу.

В 2018 году спартакиада проходит в 13 регионах страны, которые принимают соревнования по 42 видам спорта: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Адыгее, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, а также Воронежской, Новгородской, Саратовской, Тульской, Челябинской и Пензенской областях.

Пензе доверили проведение состязаний по бадминтону, баскетболу, велоспорту BMX, водному поло, волейболу и пляжному волейболу, гандболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, регби, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастике, теннису, триатлону, фехтованию, футболу и шахматам.

«Во дворце единоборств «Воейков» уже прошли соревнования по всем видам спортивных единоборств: соревнования по вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, каратэ и тхэквондо. А с 23 по 26 июля пройдут и соревнования по самбо», - отметили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.