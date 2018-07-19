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Спорт | В Пензу на открытие IV летней Спартакиады приедет группа 5Sta Family

19.07.2018|14:19
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В субботу, 21 июля, в Пензе состоится торжественное открытие IV летней Спартакиады молодежи России. Мероприятие начнется в 16:00 во дворце спорта «Буртасы».

На открытие приедет российская поп-группа 5Sta Family, которая готовит выступление с элементами светового шоу.

В 2018 году спартакиада проходит в 13 регионах страны, которые принимают соревнования по 42 видам спорта: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Адыгее, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, а также Воронежской, Новгородской, Саратовской, Тульской, Челябинской и Пензенской областях.

Пензе доверили проведение состязаний по бадминтону, баскетболу, велоспорту BMX, водному поло, волейболу и пляжному волейболу, гандболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, регби, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастике, теннису, триатлону, фехтованию, футболу и шахматам.

«Во дворце единоборств «Воейков» уже прошли соревнования по всем видам спортивных единоборств: соревнования по вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, каратэ и тхэквондо. А с 23 по 26 июля пройдут и соревнования по самбо», - отметили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

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Гость|19.07.2018 14:49|

о божечки,счастье то какое...

Гость|19.07.2018 14:54|

кто это

Гость|19.07.2018 14:57|

Гость писал(a):

Гость|19.07.2018 14:54|кто это
Кто? Кто? Дед Мороз

Гость|19.07.2018 15:40|

Гость писал(a):

кто это

Няша с сиськами и огромным ртом в сопровождении двух поющих телохранителей.

Имя: Гость
Комментарий:

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