19.07.2018 | 16:34

Более 100 спортсменов стали участниками первенства страны и всероссийских состязаний по трековым велогонкам. На мероприятии собрались представители семи регионов, в том числе Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Омска. За медали борются и атлеты Пензенской области.

Организаторы и судьи переживали, что проведению может помешать погода, но, к счастью, все устаканилось.

«Вчера были такие ливни! Я всю ночь ехал на машине сюда, тучи гонял всю ночь. Все хорошо», - рассказал главный судья соревнований Валерий Гниденко (г. Тула).

Борьба идет в двух группах 13-14 и 15-16 лет. В первый день участникам предстояло показать себя в гонке омниум и спринте.

«Сюда приехали хорошие ребята, сильные девочки. Конкуренция сильная очень. Мне кажется, здесь не столько подготовка нужна, сколько техника, потому что трек достаточно сложный: тут нужно уметь ездить», - отметила участница соревнований Евгения Кустова (г. Москва).

Состязания будут проходить в течение двух дней. 20 июля состоятся финальные заезды и определятся лучшие велогонщики страны.