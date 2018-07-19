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Спорт | В Пензе пройдут полуфинальные матчи спартакиады по водному поло

19.07.2018|17:02
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На турнире Спартакиады молодежи России по водному поло определились участники полуфинальных поединков.

Юниорская сборная Сурского края в основную пульку не пробилась. Она проиграла все матчи на групповом этапе и будет бороться с командами из Краснодара и Воронежа за место в десятке сильнейших.

Главную силу на турнире представляют воспитанники клубов Суперлиги. В ленинградском дерби ватерполисты из Санкт-Петербурга сражались со сборной области. Игра сразу приняла бескомпромиссный характер, и только в концовке выявилось преимущество питерской дружины - 9:6.

Встреча между москвичами и казанцами проходила в еще более упорной борьбе. В итоге соперников разделил один заброшенный мяч. Столичная команда победила спортсменов из Татарстана со счетом 8:7.

Полуфинальные поединки состоятся в пятницу, 20 июля. Петербуржцы сыграют с волгоградцами, а сборная Московской области будет экзаменовать ватерполистов из Белокаменной.

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