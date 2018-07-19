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Спорт | Игрок «Дизеля» Денис Бельский заявил о готовности стать капитаном команды

19.07.2018|17:00
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35-летний защитник пензенского хоккейного клуба «Дизель» Денис Бельский заявил о готовности стать капитаном основной команды. Об этом сообщила пресс-служба ПХК.

Денис является воспитанником пензенской школы хоккея, в прошлом сезоне выступал в ВХЛ-Б за ХК «Мордовия», провел 37 игр, в которых забил две шайбы и отдал семь голевых передач.

В этом сезоне он вернулся в родной клуб и в составе команды уже приступил к тренировкам в преддверии регулярного чемпионата, став одним из самых возрастных игроков.

«Готов стать капитаном «Дизеля». Где-то поддерживать, где-то подсказать. Буду подгонять, ведь для меня клуб больше чем команда», - процитировала Дениса Бельского пресс-служба ПХК «Дизель».

Защитник поддержал новый вектор развития пензенского клуба, когда при комплектации ставка делается в основном на местных воспитанников.

«Местные игроки будут играть не только ради зарплат, а выйдут на лед и отдадут себя без остатка, кровь у них течет по жилам желто-синяя, эти ребята точно будут выходить на лед только ради побед», - подчеркнул Денис Бельский.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|19.07.2018 17:24|

Убогие,Чего молчим? НОвость про Дизель. Начинаем ныть. УУУУ разогнать!!! УУУ бюджет!!! УУУ голопузые!!!

Гость|19.07.2018 19:46|

Гость писал(a):

Убогие,Чего молчим? НОвость про Дизель. Начинаем ныть. УУУУ разогнать!!! УУУ бюджет!!! УУУ голопузые!!!
А убогий с процедур ещё не вернулся.Вот закончит и придёт голопузов гонять,которые у него в больной головке живут.

Гость|19.07.2018 20:16|

Денису пора на завод Дизельный идти у станка работать,а он все шайбу гонять хочет.

Гость|19.07.2018 20:29|

Жёлто синяя. Кровь у игроков в начале сезона .

Гость|19.07.2018 20:31|

penzainform.ru писал(a):

Местные игроки будут играть не только ради зарплат
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ.КАК ТО ГРЕШНО ЗА СВОЁ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ЕЩЁ И ДЕНЬГИ ИЗ НАРОДНОГО,НИЩЕГО КОШЕЛЬКА ПОЛУЧАТЬ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Имя: Гость
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