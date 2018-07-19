19.07.2018 | 17:00

35-летний защитник пензенского хоккейного клуба «Дизель» Денис Бельский заявил о готовности стать капитаном основной команды. Об этом сообщила пресс-служба ПХК.

Денис является воспитанником пензенской школы хоккея, в прошлом сезоне выступал в ВХЛ-Б за ХК «Мордовия», провел 37 игр, в которых забил две шайбы и отдал семь голевых передач.

В этом сезоне он вернулся в родной клуб и в составе команды уже приступил к тренировкам в преддверии регулярного чемпионата, став одним из самых возрастных игроков.

«Готов стать капитаном «Дизеля». Где-то поддерживать, где-то подсказать. Буду подгонять, ведь для меня клуб больше чем команда», - процитировала Дениса Бельского пресс-служба ПХК «Дизель».

Защитник поддержал новый вектор развития пензенского клуба, когда при комплектации ставка делается в основном на местных воспитанников.

«Местные игроки будут играть не только ради зарплат, а выйдут на лед и отдадут себя без остатка, кровь у них течет по жилам желто-синяя, эти ребята точно будут выходить на лед только ради побед», - подчеркнул Денис Бельский.