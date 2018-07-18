18.07.2018 | 15:52

На старт нового сезона выходят игроки мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР». Подопечные Михаила Крюкова начали тренировки. В составе сборной произошли незначительные изменения: Ольга Тигина решила продолжить карьеру в другом клубе, но в команде появятся и новые спортсменки.

«Мы решили сделать упор на омоложение состава, хотя уже сейчас у нас в составе молодые девчонки. Берем таких, которые на перспективу», - отметил тренер.

Также некоторые из игроков «Лагуны» претендуют на попадание в сборную страны, которая в конце августа выступит на мировых состязаниях среди студентов в Казахстане. Первый матч в рамках чемпионата России девушки проведут 13 октября на домашней площадке против соперниц из Орла.

«На этот сезон перед нами поставлена самая высокая задача: никакого места, кроме первого, быть не может. Поэтому тренировочный процесс с первого дня серьезный. Готовимся побеждать», - прокомментировала нападающий мини-футбольного клуба Мария Крупина.

Кстати, в прошедшем сезоне «Лагуна-УОР» была всего в одном шаге от высшей ступени пьедестала почета. Девушки стали серебряными призерами, уступив лишь питерской «Авроре».