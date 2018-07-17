17.07.2018 | 15:35

Юношеская сборная Пензенской области вернулась из Йошкар-Олы, где проходили всероссийские соревнования по регби среди мальчиков до 15 лет. Это главный национальный турнир для спортсменов такого возраста. Еще ни разу юные сурские атлеты не завоевывали золота первенства.

«В детском регби, в классическом регби, в регби-15 сборная Пензенской области стала чемпионом. Мы всегда были где-то рядом: серебряная, бронзовая медаль, четвертое место, но первыми не были никогда. Мы думаем, что это будет как раз толчком для следующих соревнований по другим возрастам», - отметил старший тренер юношеской сборной Пензенской области по регби Кирилл Захаров.

Сурские регбисты без труда справились со всеми соперниками в групповых и стыковых матчах, а в финале разгромили «Енисей-СТМ» со счетом 57:0. Сказалась серьезная подготовка пензенских спортсменов, так что столица российского регби начала перемещаться из Сибири в Поволжье.

«Сборная Пензенской области, скажем так, практически единственная команда, которая играла в комбинационное регби, играла комбинациями из взрослого регби. Даже тренера это подтвердили», - добавил Кирилл Захаров.