17.07.2018 | 16:57

Во дворце единоборств «Воейков» награды IV летней Спартакиады молодежи России разыгрывают около 70 сильнейших тхэквондистов со всей страны.

Судейская ошибка на этих соревнованиях практически исключена: экипировка спортсменов оборудована специальными датчиками, с помощью которых количество и точность ударов определяет компьютер. В случае если умная машина ошиблась, арбитр может прибегнуть к системе видеоповтора.

Максим Храмцов из Нижневартовска - один из главных претендентов на золотую медаль спартакиады. В 2017 году парень стал чемпионом мира по тхэквондо, причем среди взрослых атлетов. Однако статус фаворита еще ничего не значит, и легких боев на пензенском ковре Максим не ждет.

«Так же настраиваюсь на эти соревнования, как и на все. Это очень значимые для нашей страны соревнования, плюс здесь собрались самые сильные спортсмены в моей весовой категории. Здесь лучшие в своих регионах, слабых нет», - отметил он.

Пензенская область на турнире, к сожалению, не представлена. Развитие этого олимпийского вида спорта в Сурском крае немного отстает от других субъектов Российской Федерации, хотя в городе созданы все условия для занятий тхэквондо.

«Есть прекрасный спортзал. Таких спортзалов, приспособленных для бойцовских видов спорта, для единоборств, единицы», - подчеркнул главный судья соревнований Геннадий Граблин.

Финал спартакиады по тхэквондо завершится 18 июля.