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Спорт | Пензенский стадион «Зенит» готовится принять суточный футбольный матч

17.05.2018|18:14
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В Пензе завершается реконструкция стадиона «Зенит». С первого взгляда он больше напоминает секретный режимный объект, а не спортивное сооружение: при въезде на его территорию установлены камеры видеонаблюдения, выдвижные препятствия для машин, вместо обычного турникета - контрольно-пропускной пункт. Таким стал бывший стадион «Химмаш».

Теперь в распоряжении футболистов два современных поля: одно - с искусственным покрытием площадью 96 на 62 метра, другое - с натуральным газоном 110 на 68 метров. Несколько секций трибун рассчитаны на 960 зрителей.

«Если здесь все доведут до ума, то, конечно, это будут шикарные условия. В Пензе очень мало таких комплексов. В нашем детстве мы только мечтать о таком могли, поэтому молодежь должна это все принять и тренироваться. Футбол объединяет миллионы людей, это самая лучшая игра на свете», - отметил тренер детской команды «Зенит-2007» Денис Комиссаров.

Реконструкция стадиона, начавшаяся летом 2016 года, проводилась с далеко идущими планами: Пенза должна была стать базой для тренировок команд - участниц чемпионата мира по футболу. Общая стоимость проекта на тот момент составляла почти 235 миллионов рублей.

Но чиновники ФИФА в итоге отказались привозить в город спортсменов мундиаля, а потому вместо Месси и Роналду достоинства нового покрытия обоих полей оценил президент Федерации футбола Пензенской области Александр Калашников.

«Никаких кочек, все ровненько и при том все уплотнено - мяч будет хорошо катиться по полю, отскакивать от поля. Здесь футболисты смогут показать все свое мастерство», - одобрил он.

Опробовать поле спортсмены смогут в ближайшую субботу, когда на стадионе «Зенит» в 12:00 начнется суточный матч, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Примут участие 64 команды, то есть будет 32 тайма по 45 минут. Участниками данного матча являются как дети, так и взрослые любители футбола», - подчеркнул заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Кроме спортивной, будет и культурная программа - интерактивные площадки, игра в флэтбол, Sony PlayStation, вечером откроется полевая кухня. Вход на стадион «Зенит» на время проведения суточного матча будет бесплатным.

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Гость|17.05.2018 19:07|

МАРАЗМАТИКИ ПРИДУМЫВАЮТ ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ ИДИОТСКИЕ ШОУ,

Имя: Гость
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