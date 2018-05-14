14.05.2018 | 13:12

23-летний пензенец Михаил Запорожец стал обладателем Кубка России по интерактивному футболу 2018 - официальному первенству страны по футбольному симулятору FIFA 18.

Финальный матч прошел 13 мая в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу пензенца, сообщили в Федерации компьютерного спорта России. Чемпиону достался солидный денежный приз.

Также Михаил Torres Запорожец завоевал право представлять Россию в плей-офф EA SPORTS™ FIFA 18 Global Series.

Кубок России по интерактивному футболу был организован Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России в партнерстве с международной киберспортивной компанией VY Esports.