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Спорт | Пензенец стал чемпионом России по киберфутболу

14.05.2018|13:12
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23-летний пензенец Михаил Запорожец стал обладателем Кубка России по интерактивному футболу 2018 - официальному первенству страны по футбольному симулятору FIFA 18.

Финальный матч прошел 13 мая в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу пензенца, сообщили в Федерации компьютерного спорта России. Чемпиону достался солидный денежный приз.

Также Михаил Torres Запорожец завоевал право представлять Россию в плей-офф EA SPORTS™ FIFA 18 Global Series.

Кубок России по интерактивному футболу был организован Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России в партнерстве с международной киберспортивной компанией VY Esports.

Источник — фото vk.com/resf (группа ФКС России)
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Гость|14.05.2018 13:36|

penzainform.ru писал(a):

Кубок России по интерактивному футболу был организован Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России в партнерстве с международной киберспортивной компанией VY Esports.
сколько-же дебилов на свете...

Гость|14.05.2018 14:24|

penzainform.ru писал(a):

достался солидный денежный приз
сумму в студию !

Гость|14.05.2018 15:15|

Гость писал(a):

сумму в студию !
12 и 13 мая в Yota Arena в Москве прходил финальный этап Кубка России по интерактивному футболу.

Турнир и 500 тысяч рублей выиграл Михаил «Torres» Запорожец, представляющий киберспортивную организацию Vega Squadron. На втором месте (300 тысяч рублей) Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, представляющий «Локомотив» и Loko eSports. Третье место (200 тысяч рублей) занял киберфутболист «Урала» Владислав «Xabik7» Хабибулин.

Гость писал(a):

сколько-же дебилов на свете...
Так то не такие они и дебилы ;)

Гость|14.05.2018 15:23|

Текст, подчеркнутый пунктиром

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