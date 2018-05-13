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Спорт | В Пензу съехались любители крикета из разных городов России

13.05.2018|13:45
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В Пензу приехали индийцы из Курска, Саратова и Воронежа. Вот уже четвертый год в мае студенты-иностранцы, которых судьба разбросала по разным уголкам России, собираются в столице Сурского края. Объединяет их всех одно - любовь к крикету. Как только земля покрывается травой, парни берут мяч и биту и выходят на поле боя.

«Здесь всегда бывает снег, и мы не можем играть в крикет. Только месяц здесь играем, и очень нравится это», - рассказал капитан команды иностранных студентов по крикету Маянк Панде.

Крикет, по словам студентов, самая популярная игра в Индии. Не раз представители этой страны выигрывали чемпионат мира. Поэтому даже во время сессии, если стоит выбор между учебой и крикетом, побеждает последний. Штудирование материалов для экзамена откладывается на потом.

«Если крикет есть, посмотрим сначала. Потом будем читать, ночью», - улыбнулся Маянк Панде.

Кстати, тренируются ребята регулярно на стадионе «Труд» и будут рады увидеть в своих рядах всех желающих.

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