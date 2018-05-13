13.05.2018 | 10:41

В ФОКе «Звезда» прошли открытые соревнования Пензенской области по восточному боевому единоборству.

«Кроме карате есть и другие направления, такие как вьет во дао, например, кобудо, которые объединились в вид спорта «восточное боевое единоборство» для того, чтобы соблюсти рамки российского законодательства. Это дает возможность проводить официальные мероприятия и присваивать официальные спортивные звания спортсменам, а также тренерам и судьям», - пояснил главный судья соревнований Олег Куприянов.

Турнир двухдневный. Сначала выявлялись победители и призеры в демонстрационной технике - ката. Второй день полностью был посвящен поединкам - кумите.

Возраст участников состязаний - от 8 лет и старше. Они приехали из разных регионов страны.

По словам президента Федерации восточного боевого единоборства Пензенской области Алексея Елисеева, на следующий год планируется получить для этих соревнований статус всероссийского уровня, чтобы и для Пензы, и для других регионов появилась возможность присуждения участникам звания мастера спорта России.

Возможно, таких высот достигнет и Дмитрий Потемкин. Для юного спортсмена это не первый серьезный турнир.

«Я уже занимаюсь четыре года. Меня отдали родители, потому что хотели, чтобы я сам мог за себя постоять», - рассказал Дмитрий.

Следующие большие соревнования по восточному боевому единоборству пройдут в июле в Сосновоборском районе.