13.05.2018 | 16:05

В Пензе состоялся международный турнир по ММА «Битва на Суре - 7». В нем практически каждый из боев завершился удушающим, болевым приемом или нокаутом. Было жарко!

За поединками в «Дизель-Арене» наблюдал первый и пока единственный россиянин - чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Фанатов легенды боевых смешанных единоборств интересовало, состоится ли его встреча с Конором Макгрегором, чтобы защитить пояс победителя абсолютного бойцовского чемпионата.

«Я никогда не выбирал себе соперников, кого предлагали, с тем и дрался. Предложат Конора - будем драться с ним, предложат Фергюсона - будем драться с ним. Честно говоря, без разницы. Сейчас у меня впереди месяц рамадан (через пару дней начинается), в рамадане я буду больше отдыхать и чуть-чуть тренироваться. Вот после рамадана я начну активную тренировку и собираюсь вернуться осенью. Кого дадут, с тем и будем драться», - пояснил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

А бои в ринге продолжались. Турнир состоял из десяти поединков.

«Пять из них - матчевые встречи Пенза против Самары. Регламент поединков - два раунда по пять минут, возможен экстра-раунд. Далее идет у нас Гран-при, четыре матчевые встречи за пояс «Битвы на Волге». Победитель Гран-при получит 5 000 долларов. У этих ребят уже три раунда по пять минут», - рассказал президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

В Пензе прошли лишь полуфинальные бои Гран-при Поволжья. Поединки за главный приз состоятся в Самаре в сентябре.

В перерыве между боями на ринг вышел еще один гость «Битвы на Суре», легендарный российский боец Александр Емельяненко.

«Я хочу поздравить наших ветеранов с буквально только что прошедшим праздником 9 Мая, с Днем Победы. Они своим примером показали, как нужно воспитывать в себе мужество. Своим примером они показали, как нужно любить свою Родину, свое Отечество», - отметил чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко. Всем бойцам он пожелал брать с пример с ветеранов.

По-разному заканчивались поединки бойцов на пензенском ринге. Были серьезные травмы. Отличались схватки по времени: одни отработали все три раунда, другие завершали бой за 18 секунд.

Так было и с главным поединком вечера: пензенец Артем Манышев уложил кенийца Александра Бенуа практически за одну минуту. Для мастера спорта по тайскому боксу Артема Манышева это был первый поединок в статусе бойца смешанных единоборств.