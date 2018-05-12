12.05.2018 | 17:50

В Городе Спутнике прошла встреча действующего чемпиона мира по смешанным единоборствам в легком весе по версии UFC Хабиба Нурмагомедова с пензенскими любителями спорта.

«Лично я пришла прямо к Хабибу, чтобы задать ему вопросы, узнать, какие в дальнейшем у него планы: будет ли он продолжать драться также в UFC или он закончит карьеру непобежденным чемпионом», - рассказала поклонница борца София Аббасова.

«И, конечно, посмотреть на него вживую. Может быть, можно будет подойти к нему и сфотографироваться», - добавила другая поклонница, Екатерина Агеева.

Практически у каждого пришедшего на встречу с Хабибом было что у него спросить. Одних интересовала марка автомобиля, на котором он ездит, других - чего он боится, третьи хотели узнать спортивный рацион бойца. А некоторые даже пытались вызвать чемпиона на дружеский поединок.

«Люди любят его за то, что он сдержал слово; за то, что он человек чести, мужества. Поэтому он является кумиром и у него такое большое количество поклонников», - отметил пиар-менеджер спортивного клуба Eagles MMA Арслан Доциев.

Встреча Хабиба Нурмагомедова с пензенскими любителями смешанных единоборств длилась более часа. За самые интересные вопросы чемпион наградил своих поклонников сувенирами.