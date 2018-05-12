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Спорт | Хабиб Нурмагомедов провел встречу с пензенскими поклонниками

12.05.2018|17:50
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В Городе Спутнике прошла встреча действующего чемпиона мира по смешанным единоборствам в легком весе по версии UFC Хабиба Нурмагомедова с пензенскими любителями спорта.

«Лично я пришла прямо к Хабибу, чтобы задать ему вопросы, узнать, какие в дальнейшем у него планы: будет ли он продолжать драться также в UFC или он закончит карьеру непобежденным чемпионом», - рассказала поклонница борца София Аббасова.

«И, конечно, посмотреть на него вживую. Может быть, можно будет подойти к нему и сфотографироваться», - добавила другая поклонница, Екатерина Агеева.

Практически у каждого пришедшего на встречу с Хабибом было что у него спросить. Одних интересовала марка автомобиля, на котором он ездит, других - чего он боится, третьи хотели узнать спортивный рацион бойца. А некоторые даже пытались вызвать чемпиона на дружеский поединок.

«Люди любят его за то, что он сдержал слово; за то, что он человек чести, мужества. Поэтому он является кумиром и у него такое большое количество поклонников», - отметил пиар-менеджер спортивного клуба Eagles MMA Арслан Доциев.

Встреча Хабиба Нурмагомедова с пензенскими любителями смешанных единоборств длилась более часа. За самые интересные вопросы чемпион наградил своих поклонников сувенирами.

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Гость|12.05.2018 20:35|

В Засечном что ли или в Спутнике?

Гость|12.05.2018 20:40|

Че он им подарил по грамм ослиного пота?

Гость|12.05.2018 22:06|

Настоящий чемпион, это Мак Грегор.

Гость|12.05.2018 23:47|

penzainform.ru писал(a):

Люди любят его за то, что он сдержал слово; за то, что он человек чести, мужества
это в чем выражается?

Гость|13.05.2018 08:55|

Он наш зимляк столь из солнечной илюзани?

Имя: Гость
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