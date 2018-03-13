Второй год подряд на Олимпийской аллее проходило открытое городское первенство по технике лыжного туризма. В нем приняли участие около 70 пензенских школьников.
Владимир Васильев занимается этим видом спорта всего два месяца и с нетерпением ждет, когда растает снег.
«Бегать на двух ногах проще, чем кататься на лыжах. Лыжи дают дополнительную нагрузку на ноги, нужно работать руками, чтобы передвигаться», - отметил он.
Сил для того, чтобы преодолеть дистанцию 5 километров, школьникам пришлось потратить немало. Кроме того, на протяжении всего маршрута спортсменов ждали различные препятствия.
«Это спуск-подъем (в гору и с горки), потом навесная переправа: они снимают лыжи и вместе с лыжами переправляются по веревкам, через овраг по бревну. Также есть «поляна заданий», «этап Х», соответственно, с элементами ориентирования», - рассказал педагог-организатор ДЮЦ «Спутник» Алексей Жулябин.
Самым сложным испытанием для участников соревнований стала навесная переправа. Здесь лыжникам нужно было самим пройти по натянутым между двух деревьев веревкам, а затем перетащить на другую сторону снаряжение.
В одиночку с этим заданием справиться непросто, поэтому туристы выступали командами по четыре человека в каждой.
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---
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