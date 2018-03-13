13.03.2018 | 14:55

Второй год подряд на Олимпийской аллее проходило открытое городское первенство по технике лыжного туризма. В нем приняли участие около 70 пензенских школьников.

Владимир Васильев занимается этим видом спорта всего два месяца и с нетерпением ждет, когда растает снег.

«Бегать на двух ногах проще, чем кататься на лыжах. Лыжи дают дополнительную нагрузку на ноги, нужно работать руками, чтобы передвигаться», - отметил он.

Сил для того, чтобы преодолеть дистанцию 5 километров, школьникам пришлось потратить немало. Кроме того, на протяжении всего маршрута спортсменов ждали различные препятствия.

«Это спуск-подъем (в гору и с горки), потом навесная переправа: они снимают лыжи и вместе с лыжами переправляются по веревкам, через овраг по бревну. Также есть «поляна заданий», «этап Х», соответственно, с элементами ориентирования», - рассказал педагог-организатор ДЮЦ «Спутник» Алексей Жулябин.

Самым сложным испытанием для участников соревнований стала навесная переправа. Здесь лыжникам нужно было самим пройти по натянутым между двух деревьев веревкам, а затем перетащить на другую сторону снаряжение.

В одиночку с этим заданием справиться непросто, поэтому туристы выступали командами по четыре человека в каждой.