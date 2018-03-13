13.03.2018 | 17:49

Сезон 2017-2018 года Премьер-лиги Пензенской области по настольному теннису вышел на финишную прямую. В городе проходит шестой, заключительный, тур соревнований. По его итогам 16 лучших спортсменов попадут в суперфинал и в первых числах мая разыграют медали чемпионата.

Кстати, за награды борются не только представители Сурского края. На турнир в Пензу регулярно приезжают теннисисты из Саратова и Мордовии.

«У нас впервые участвует представитель Ханты-Мансийского автономного округа. В одном из предыдущих туров участвовал и представитель Ямало-Ненецкого автономного округа», - рассказал президент Межнациональной ассоциации любителей и профессионалов настольного тенниса Сергей Декуров.

Эмиль Исламов из Сургута приехал в Пензу, чтобы подготовиться к чемпионату страны среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Соревнования пройдут в «Буртасах» в апреле. Перед важным стартом Эмиль решил не упускать возможности провести несколько тренировочных партий с представителями Премьер-лиги и опробовать китайскую технику игры, которую теннисист активно изучает в последние время.

«Наши спортсмены и вообще спортсмены Европы более размашисты, у них более прокачанный торс и они хорошо прорабатывают верхний отдел корпуса, ударяя по мячу. У китайцев работают в основном только ноги и по минимуму руки и корпус», - объяснил он.

Добавим, что чемпионат Пензенской области по настольному теннису проводится уже седьмой год подряд.