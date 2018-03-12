12.03.2018 | 15:45

Две победы баскетбольного клуба «Юность» над дублем красноярского «Енисея» фактически возвели сурских девушек на пьедестал чемпионата российской Суперлиги. В то время как конкурентки очки теряли, пензячки уверенно шли к своей цели.

Не обошлось и без сюрпризов. К примеру, в стартовом матче серии красно-белые поначалу уступали - 0:10, но затем взяли инициативу в свои руки и добились убедительной победы - 80:56.

«Не получилось вовремя почувствовать ритм игры, но в него вошли и поймали нужную нам ноту», - отметила форвард клуба Екатерина Петяева.

В повторной встрече также на старте активнее действовали сибирячки, они даже выиграли четверть - 22:19. Но сценарий повторился: опять пензенская команда перевернула ход поединка и отпраздновала успех - 86:66. Героиней матча стала защитница Арина Глазачева, набравшая 30 очков и повторившая свой личный снайперский рекорд.

«Тренер мне подсказал, как все нужно сделать правильно. Сегодня я выполнила все его установки, и все получилось», - рассказала она.

До окончания чемпионата пензенской дружине остались провести шесть игр. Две из них состоятся на выезде, в Оренбурге. Остальные - дома, против соперниц из Курска и Шахт.