Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|12 мар 2018|21:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-18oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  56.61
 

Спорт | Баскетболистки «Юности» одержали две победы над дублем «Енисея»

12.03.2018|15:45
Печать

Две победы баскетбольного клуба «Юность» над дублем красноярского «Енисея» фактически возвели сурских девушек на пьедестал чемпионата российской Суперлиги. В то время как конкурентки очки теряли, пензячки уверенно шли к своей цели.

Не обошлось и без сюрпризов. К примеру, в стартовом матче серии красно-белые поначалу уступали - 0:10, но затем взяли инициативу в свои руки и добились убедительной победы - 80:56.

«Не получилось вовремя почувствовать ритм игры, но в него вошли и поймали нужную нам ноту», - отметила форвард клуба Екатерина Петяева.

В повторной встрече также на старте активнее действовали сибирячки, они даже выиграли четверть - 22:19. Но сценарий повторился: опять пензенская команда перевернула ход поединка и отпраздновала успех - 86:66. Героиней матча стала защитница Арина Глазачева, набравшая 30 очков и повторившая свой личный снайперский рекорд.

«Тренер мне подсказал, как все нужно сделать правильно. Сегодня я выполнила все его установки, и все получилось», - рассказала она.

До окончания чемпионата пензенской дружине остались провести шесть игр. Две из них состоятся на выезде, в Оренбурге. Остальные - дома, против соперниц из Курска и Шахт.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 