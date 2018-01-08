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Спорт | 10 января пройдет финал первенства по хоккею среди дворовых команд

08.01.2018|16:06
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На площади Ленина прошло первенство города среди дворовых команд по хоккею. За выход в финал сражались дружины Октябрьского и Железнодорожного районов. Представители Ленинского и Первомайского определили лучших еще в конце декабря, но затем лед растаял, и график соревнований пришлось пересмотреть.

«У нас все эти команды сформированы на базе дворовых хоккейных площадок, школьных хоккейных площадок. В основном возраст участников до 18 лет. То есть на площадках, где ежегодно работает дворовый тренер, он формирует вокруг себя команду», - рассказал начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.

Здесь все как на профессиональных состязаниях по хоккею: перед началом матча на площадку выехал спецавтомобиль, он залил и выровнял лед. А затем судья дал свисток и хоккеисты-любители вступили в борьбу за победу. Кстати, вместо шайбы они гоняли по льду теннисный мяч.

Финал первенства Пензы среди дворовых команд по хоккею с мячом состоится 10 января. В нем примут участие четыре команды, по одной от каждого района города.

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