06.01.2018 | 18:08

Молодые пензенские регбисты начали игровой сезон нового года на стадионе «Первомайский». На нем проходит XII открытый Рождественский турнир. Кроме Пензы, тут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тверь, Нижний Новгород, Ульяновск.

«Участвуют 25 команд, больше половины из них - приезжие. Пензенская школа считается одной из сильнейших, и сюда с удовольствием едут играть в регби», - рассказал тренер-преподаватель отделения регби ДЮСШ № 8 Михаил Анисимов.

Команды поделены на четыре возрастные группы, в них входят мальчики и юноши от 10 до 16 лет. Соответственно у всех категорий свои форматы: кто-то играет в «пятнашку», кто-то в «семерку».

«Для мальчиков 2004 года это первый основательный, хороший турнир, билет во взрослое регби, образно говоря», - добавил Михаил Анисимов.

Последние игры традиционного турнира пройдут среди самых маленьких регбистов. Праздничное закрытие соревнований состоится в Рождество, 7 января, в спорткомплексе «Рубин».